In quattrocento sono arrivati a piazza del Municipio a bordo di potenti e bellissime moto, per il raduno «Santa Claus in Moto». Un rombo di motori e la partenza del corteo, scortato dai motociclisti della municipale, dopo il saluto del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è diretto presso l'istituto comprensivo Eduardo De Filippo in via Flauto Magico lotto I, Ponticelli, per consegnare i doni raccolti a 300 bambini del quartiere ad est della città.

Il progetto nato 6 anni fa, ha interessato nel corso degli anni diverse zone della città dove i bambini sono meno fortunati ai quali si è cercato di dare un piccolo contributo di vicinanza e calore in un periodo particolare e di festa quale il Natale cercando di far vivere ai bambini dei quartieri napoletani una giornata diversa.

Dopo la consegna dei doni il corteo ha raggiunto l’ippodromo di Agnano per sfilare in occasione Gran Premio Allevamento Trotto Mipas.



La manifestazione di solidarietà è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, e dei seguenti moto club della provincia di Napoli: Moto Club Polizia di Stato Napoli, FMI, Motoclub i Vesuviani,Triumph Club Napoli, International Motor Bikers Club Napoli, Gruppo Guzzisti Megaride, Motor for Life Italia ,Friends Bikers for Africa, Partenope Free Chapters, Moto Club Vespisti Ottaviano, Conadi e con la partecipazione straordinaria di Poste Italiane che ha dato il proprio contributo mettendo a disposizione per l’occasione un furgoncino dove sono stati deposti i doni.

Anche quest’anno l’animatore della manifestazione è stato Francesco Vernetti, consigliere del comune di Napoli, motociclista per passione, che è riuscito a coinvolgere ben nove Moto Club di Napoli e provincia, oltre le strutture scolastiche del quartiere ad est della città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA