«Prima-vera Campana»: al via il progetto per l’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania

Sono oltre 1.200 i cittadini di Paesi Terzi (Tcns) residenti in Campania che hanno preso parte a «Primavera Campana. Per un’integrazione lavorativa dei cittadini stranieri in Campania», progetto giunto alla sua conclusione e concepito con l’obiettivo di aumentare la conoscenza della popolazione di Paesi Terzi in termini di opportunità di lavoro in generale e, nello specifico, nel comparto dei beni culturali campani.

L’iniziativa - coordinata dalla Regione Campania, soggetto capofila, attraverso Scabec, società in house della Regione Campania e in partenariato con Cnr-Iriss, Inps Direzione Metropolitana di Napoli, con la collaborazione di Anpal Servizi - è stata rivolta ai cittadini regolarmente presenti sul territorio italiano principalmente di età compresa tra i 18 e i 33 anni e provenienti da Paesi Terzi, tra i quali Albania, Bangladesh, Costa D’avorio, Eritrea, Ghana, India, Mali, Marocco, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Ucraina.

Grazie all’esperienza dei partner di progetto sono stati organizzati workshop conoscitivi per rilevare competenze e attitudini professionali dei cittadini relativi ai settori dei beni culturali, del turismo e, più in generale, della promozione del territorio campano. Tra questi: 250 cittadini di Paesi Terzi hanno beneficiato di percorsi di formazione sull’autoimprenditorialità e sulle opportunità di impresa in Campania; 250 cittadini di Paesi Terzi hanno beneficiato di percorsi di formazione sui beni culturali della Campania, con moduli specifici in lingua italiana e visite guidate presso siti archeologici e di interesse culturale; 150 cittadini di Paesi Terzi hanno preso parte ad attività di formazione a distanza incentrate su alcune delle figure connesse al comparto della cultura, del turismo e della promozione del territorio. Per loro, al termine del percorso, sarà anche possibile ottenere la certificazione delle qualifiche o di unità di competenze.

A valle di tutte queste attività, 40 partecipanti sono stati coinvolti in progetti di «work experience» presso alcune società campane, relativamente ai profili di «Social Media Manager» (20 allievi) e «Cuoco» (20 allievi). Con riferimento alle imprese, il progetto ha previsto la realizzazione di 4 corsi sul Diversity management, ovvero sulla opportunità della diversità nei contesti lavorativi, ai quali hanno preso parte 60 datori di lavoro; in aggiunta sono stati realizzati circa 15 seminari informativi sull’individuazione delle discriminazioni sui luoghi di lavoro e dei relativi mezzi di contrasto, che hanno accresciuto la consapevolezza di circa 300 operatori pubblici e privati. Sono stati, poi, coinvolti oltre 700 operatori, che hanno preso parte a 13 incontri informativi sul contributo socio-economico degli immigrati nell’economia regionale (associazioni del terzo settore, centri per l’impiego, sindacati). Sono stati, infine, realizzati 5 open day – i primi 4 a Battipaglia, Castelvolturno, Benevento, Avellino e il quinto previsto nel pomeriggio a Napoli in occasione della giornata di chiusura del progetto – che hanno favorito il matching domanda-offerta tra imprese e cittadini stranieri.

Un denso programma di attività e una significativa partecipazione da parte dei cittadini di Paesi Terzi che hanno permesso il raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali del progetto, tra cui valorizzare le competenze formali e informali funzionali del mercato del lavoro locale e evitare ogni forma di sfruttamento con particolare riferimento ai gruppi più vulnerabili, evidenziando il valore aggiunto e i benefici dell’integrazione lavorativa dei migranti.

Risultati che confermano il costante impegno della Regione Campania nel garantire ai cittadini dei Paesi Terzi un supporto informativo e formativo finalizzato ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso le politiche attive che sono sempre incentrate sulla dignità e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Infine, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione, è stato realizzato anche il video «Campania: bellezza è inclusione», filmato che è trasmesso all’interno delle stazioni e delle metro di Napoli Centrale e Salerno che, mette in luce la reale integrazione di cittadini di Paesi Terzi nel tessuto socio-economico regionale grazie allo svolgimento di attività professionali svolte insieme alla popolazione autoctona.