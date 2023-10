Scampia, “GreenCare” dona un tosaerba ai “Pollici Verdi”

Un tosaerba per i Pollici Verdi, che hanno in affido a Scampia il Parco Hugo Pratt e sono impegnati nel lavoro di manutenzione di circa 20mila metri quadrati di verde pubblico.

L’idea è stata della fondatrice dell’associazione Premio GreenCare, Benedetta de Falco, che in occasione del suo compleanno ha dato vita a un’iniziativa di fundraising con l’obiettivo di donare un contributo per l’acquisto dell’attrezzo.

Con la somma raccolta, 5mila euro, è stato acquistato il tosaerba, consegnato nel corso di una serata alla quale hanno partecipato 150 ospiti, al presidente dei Pollici Verdi Vincenzo Sorrentino, al tesoriere Antonio Esposito e al socio Marco Alfieri.

Per il Premio GreenCare, presenti il vicepresidente Guido Postiglione, la presidente della sezione di Caserta Addolorata Ines Peduto, il presidente della sezione del Cilento, Massimo Luigi Cesare, la coordinatrice dei progetti speciali Federica Palmer e il socio mecenate, cavaliere del lavoro Giuseppe Maiello, presidente di Idea Bellezza, con la moglie Giovanna.

Nel corso della serata, GreenCare ha ospitato Stefania De Pascale, professoressa di orticoltura e floricoltura presso il dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha parlato dell’importanza delle piante per il futuro del pianeta, sensibilizzando ad un cambio di stile di vita più rispettoso dell’ambiente in cui viviamo, meno “predatorio” e più attento alla cura e manutenzione. La professoressa ha appassionato la platea proponendo il tema “Il verde non è solo un colore”.

La presidente de Falco ha inoltre anticipato il tema della sesta edizione del GreenCare School 2023/2024, dedicato agli alunni delle scuole primarie della Campania: “Il nuovo libro “Esplorando i giardini della Reggia di Caserta”, stampato e donato in 5mila copie e realizzato in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta, metterà in luce non solo la biodiversità di flora e fauna, presente nel giardino storico casertano, ma suggerirà nuovi modi di visitare il verde anche per pubblici con disabilità, ad esempio visive.

Rispolverando un’antica iniziativa della Direzione della Reggia di Caserta e da una idea dell’allora funzionaria Addolorata Ines Peduto, il GreenCare ripropone nel volume l’esperienza tattile olfattiva del verde con alcune testimonianze green – foglie, frutti, fiori, semi – raccolte in una scatola da far toccare e odorare”.