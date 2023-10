Redbull e UniMarconi insieme a Scampia: dietro le quinte del RedBull 64 Bars Live

UniMarconi è partner ufficiale del Red Bull 64 Bars Live che si terrà a Scampia il prossimo 7 ottobre.

Il concerto, un evento unico nel suo genere che riunirà sullo stesso palco i rapper Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo, Luchè e Miles, si terrà in piazza Ciro Esposito, a due passi dalle iconiche Vele di Scampia.

Grazie a questa partnership, gli studenti di UniMarconi avranno l’opportunità non solo di partecipare al concerto, ma anche di incontrare gli artisti e di prendere parte a un workshop esclusivo, che si svolgerà a Scampia nei giorni precedenti all’evento.

Il workshop costituisce un’opportunità di formazione unica, poiché gli studenti avranno occasione di interagire con esperti e professionisti in materia di comunicazione, social media e gestione degli eventi del mondo Red Bull.

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi, è la prima Università digitale italiana riconosciuta dal MUR con D.M. 1 marzo 2004, che unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente.

L’Università ha realizzato un modello formativo di eccellenza grazie all’impiego di strumenti tecnologici innovativi, all’orientamento internazionale, all’approccio multidisciplinare e vanta ad oggi oltre 16.000 studenti suddivisi in 21 corsi di laurea.