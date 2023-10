Cosa fare a Napoli nel weekend: tutti gli eventi imperdibili dal 6 all'8 ottobre

Nuovo fine settimana in città, nel weekend che va dal 5 all'8 ottobre, Napoli si prepara ad ospitare tanti eventi da non perdere per grandi e più piccoli.

Eventi e Musica

Il Red Bull 64 Bars

Sabato 7 ottobre, in Piazza Ciro Esposito, torna per la seconda edizione, il Red Bull 64 Bars. Il format culto del rap che, come l'anno scorso, non sarà un classico concerto bensì uno show fuori dagli schemi che quest'anno vedrà come protagonisti Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villan, Luchè e Salmo.

Uno spettacolo pensato per tornare all'origine del rap nella sua forma più pura, in cui gli artist si esibiranno non solo con brani tratti dai Red Bull 64 Bars ma anche con inediti e successi del proprio repertorio.

I biglietti saranno dispoinibili per l'acquisto su https://www.ticketone.it/event/red-bull-64-bars-live-piazza-papa-giovanni-ii-16724279/ e in diversi punti vendita fisici nei quartieri di Scampia, Piscinola e Secondigliano.

AperiArt

Sabato 7 ottobre il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, offrirà un'esperienza unica con la sua collezione di locomotive storiche: i partecipanti potranno visitare liberamente gli spazi museali e immergersi in un mix di cultura e musica gustando anche un drink nell'area della Terrazza Pietrarsa.

Dalle ore 20.30 alle ore 23.30 si esibirà il duo “Le Armoniche” con un concerto live che spazierà tra cover pop e soul.

Dalle ore 23.30 sarà possibile l'ingresso con visita livera al museo ed apertivo alla carta con permanenza fino alle ore 01.00.

I posti sono limitati ed è possibile prenotare tramite mail ad eventinomea@gmail.com

Sensazioni al crepuscolo

Il secondo ed ultimo fine settimana in cui, al Lido Comunale di Bagnoli, in piazza Bagnoli, sarà possibile godere dell'evento gratuito che si comporrà di momenti musicali e a cui seguirà la degustazione di vini.

In programma per il 7 ottobre è il canto/fisarmonica e la mimica teatrale di Dolores Melodia che si esibirà in un repertorio di teatro-canzone napoletana

Mentre a chiudere l'evento in spiaggia sarà il recital Parthenoplay di Marina Bruno che farà un omaggio a Viviani, Carosone, Pino Daniele

L'ingresso è gratuto ma con posti limitati, non è necessaria la prenotazione.

Coccolino Color Style

Arriva a Napoli, in piazza Dante, sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, un appuntamento dedicato al colore e allo stile.

Un'iniziativa aperta a tutti ed organizzata da Coccolino, il marchio di ammorbidenti che, per rilanciare l'immagine del suo brand e presentare la nuova lineaa di ammorbidenti, darà la possibilità ai partecipanti di scoprire gratuitamente a quale stagione cromatica appartiene, ricevere consigli di stile e consulenze di immagine personalizzate.

Beer Independent 2023

Da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, il complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà la seconda edizione del Beer Indipendent.

Sarà possibile assistere ad una mostra dell'artista Arianna Rybchenko “ Behind Aicrylic” e, su prenotazione, sarà possibile ascoltare esperti di beer tester che racconterano il modo in cui nascono le loro ricette delle birre, in laboratori di approfondimento.

Tanti saranno i dj che si alterneranno in consolle per accompagnare la permanenza degli ospiti nella fiera e ovviamente la degustazione di birre sarà abbinata all'assaggio di prodotti presenti agli stand di street food che saranno presenti all'evento.

Fuori di Zucca

Dal 29 settembre al 5 novembre, ritorna alla Mostra d'Oltremare," Fuori di Zucca" : un evento che riporta alla tradizione tipica degli Stati Uniti, dove nel periodo che precede Halloween, le famiglie si recano nei campi di zucche per scegliere quella da portare a casa, colorare ed intagliare.

Alla mostra d'Oltremare, sarà possibile fare la stessa cosa: ogni ospite potrà passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori.

Inoltre, compreso nel biglietto d'ingresso, ci sarà l'animazione e i laboratori di biscotti e giardinaggio

Gli orari sono

Dal Luned' al venerdì : dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

Il sabato e la domenica: orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Per info e biglietti è possibile visitare il sito Qui

Mostre

Balloon Museum

A partire dal 22 settembre al 7 dicembre, gli spazi della Mostra d'Oltremare, ospiteranno il primo museo d'arte gonfiabile, che ospita tante installazioni ed opere di diversi artisti internazionali.

Il visitatore avrà la possibiilità di vivere un percorso interattivo che prevede il passaggio in diverse sale,in cui potrà non solo ammirare le varie opere ma anche immergersi in esse, tuffrsi in una piscinina di palline, vivere le emozioni delle opere immersive tra giochi di colore e spettacolari scenografie.

Grazie dunque all'approccio non convenzionale alla cultura, la mostra sarà in grado di attirare e far divertire sia adulti che bambini

Per informazioni e biglietti clicca QUI

Van Gogh: The Immersive Experience

La mostra multimediale sarà in programma alla Chiesa di San Potito a Napoli dal 2 gennaio al 29 ottobre 2023.

Un'esperienza di arte digitale in cui il pubblico è invitato a partecipare ad un viaggio nel mondo di Van Gogh, in cui sarà possibile scoprire la vita, la carriera ed i segreti dell'artista con un'esperienza di realtà virtuale unica

Sarà un'esposizione con uno spettacolo digitale in cui 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh.

Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori accompagnati da uno spettacolo di suoni e luci.

Per informazioni e biglietti clicca qui

Love Museum

Dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, il Palazzo Fondi a Napoli, ospiterà il primo Love Museum d'Italia : una mostra che celebra l'amore universale; infatti il visitatore potrà passeggiare tra varie stanze in cui troverà rappresentate tutte le diverse forme di amore: da quello per il cibo a quello per la famiglia, all'amore universale dell'amicizia o a quello per il proprio partner.

Sarà un'esperienza immersiva che consentirà al visitatore di vivere un'esperienza romantica e divertente: potrà trovarvi un tunnel di fiori rosa, un'altalena immersa nel verde tra farfalle colorate, una piscina in cui tuffarsi in un mare di palline colorate , la sala degli specchi dedcicata all'amore per se stessi.

Per informazioni e biglietti,clicca QUI

Museo delle illusioni

La Chiesa delle Crocelle ai Mannesi, ospita il Museo delle Illusioni dove è possibile trovare 70 installazioni che sono volte a dimostrare come la percezione della realttà sia fittizzia ed ingannevole, insegnando che spesso la visione e la percezione sensoriale spesso si distaccano da ciò che il cervello umano comprende

Un luogo che consente di vivere un'esperienza interessante, coinvolgente ed insolita : in stile luna park, presenta postazioni come lo specchio cinese che riflette anche il retro dell'immagine, gli ologrammi, i classici rubinetti d'acqua senza tubo, gli stroboscopi, uno specchio che dà l'idea di lanciare in aria un mazzo di carte francesi o di partecipare, da soli, a un tavolo di poker a quattro.

L'Oscar per l'attrazione più raffinata lo vince la sedia di Beuchet che fa comparire una seduta solo da un certo angolo di visuale, mentre si tratta di un trabocchetto ottico.

Ci sono anche ilusioni come la stanza inclinata dà problemi anche a stare semplicemente in piedi, per via della discrepanza di informazioni che l'occhio invia al cervello; la lampada Tesla, inventata dal geniale fisico, sprigiona scintille viola e piccole scosse elettriche.

Per informazioni e biglietti QUI

Teatro

Fiabe d'Autunno

L'Orto Botanico di Napoli ospita, fino al 18 Novembre, la 28esma edizione delle "Fiabe d'Autunno": rappresentazioni teatrali per tutta la famiglia con una programmazione che presenta i titoli più noti della letteratura per l'infanzia

In scena sabato 7 e domenica 8 ottobre "Nello specchio di Biancaneve" dai Fratelli Grimm

Ogni spettacolo inizia alle ore 11 con prenotazione è obbligatoria.

Maggiori informazioni sul sito e la pagina ufficiale Facebook