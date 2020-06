«Una ciliegia per un sorriso», cestini in dono a medici e infermieri dell'azienda dei Colli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

impegnati in prima linea a combattere il Coronavirus . Venerdì 12 e il 19 giugno una ​ nuova iniziativa deldelle Colline di Napoli, presieduto dall’avvocato Giovanni Pagano, per la valorizzazione dei prodotti alimentari del territorio e per strappare…un sorriso ai medici e personale infermieristico degli ospedali dell’area nord (azienda ospedaliera dei Colli) duramente provati dall’emergenza Covid-19.​ La manifestazione​ “Una ciliegia per un sorriso” è stata ideata dall’ente parco metropolitano delle colline di Napoli per valorizzare la ciliegia chiaianese, in questo periodo che vieta qualsiasi tipo di manifestazione di tipo mercatale. Da tradizione, nel mese di giugno veniva proposta la “Sagra della ciliegia” che generalmente, con patrocinio e contributo dell, si svolgeva nell’ area chiaianese, dove ricadono le maggiori piantagioni e produzioni di ciliegie.Saranno consegnati ai medici e al personale infermieristico i cestini (da 250 grammi) delle associazioni e consorzi di produzione di ciliegie del territorio di Chiaiano. Sarà allestito un apposito stand all’ ingresso delle strutture ospedaliere con due operatrici che provvederanno a distribuire i contenitori di ciliegie. L’Ente Parco, come da programmazione, per l’anno 2020, aveva iniziato un percorso di promozione di agricoltura urbana all’interno delle scuole e delle maggiori strutture ospedaliere, come l’ospedale dei Colli e l’Istituto Melissa Bassi, denominato “Coltiviamo uno Spazio”​ . Per tale iniziativa erano stati stanziati dei fondi che il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli ha deciso di dirottare, dopo l’emergenza COVID19, alla nuova manifestazione “Una ciliegia per un sorriso”. “Questa iniziativa – ha detto il presidente del Parco Metropolitano collinare di Napoli, l’avvocato Giovanni Pagano​ - ​ ​ è stata ideata per valorizzare un prodotto di eccellenza, ovvero le ciliegie del territorio chiaianese e ringraziare chi ha lavorato in prima linea".