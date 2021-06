Comunali a Napoli, patto De Luca-Manfredi: il governatore prepara la lista con i fedelissimi

Il tour nel nuovo acquario della Stazione Anton Dohrn - senza giornalisti un dato non trascurabile - è stato una specie di reunion che ha messo assieme alla stessa ora e nello stesso posto big delle Istituzioni e della politica. Per non parlare dei candidati a sindaco. Il tema sollevato da Catello Maresca, candidato del centrodestra, vale a dire non trasformare le inaugurazioni in ribalte elettorali - si può aggiungere per pochi - è serio. Si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati