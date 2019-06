Ecco Apollo, ibrido tra una tigre e un leone: è il felino più grande del mondo

Giovedì 13 Giugno 2019, 15:06

Mike Holston e Kody Antle, due ambientalisti americani hanno mostrato in un video come portano a spasso un esemplare del ligre, un ibrido tra un leone e una tigre, che è considerato il felino più grande del mondo.L'animale in questione si chiama Apollo ed ha cinque anni. Vice nel Myrtle Beach Safari nello stato della Carolina del Sud, pesa 340 kgi e ha dimensioni impressionanti, tanto è vero che secondo quanto riportato dal The Daily Mail, è stato paragonato alle tigri preistoriche.In generale, gli esemplari di litigre misurano fino a quattro metri e raggiungono i 500 chilogrammi di peso, superando di dimensioni i loro genitori, leoni e tigri. Queste creature esistono solo in cattività - dal momento che tigri e leoni vivono in habitat diversi - e si presume che ci siano solo circa 100 esemplari in tutto il mondo. La maggior parte di essi si trovano negli Stati Uniti e in Cina.