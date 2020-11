Muore il cane, Chiaia tappezzata di manifesti funebri per Flick

Un musetto imbiancato. Lo sguardo dolce. Si chiamava Flick, aveva 20 anni. Non è un umano, ma era come se lo fosse. A venti anni è volato via. E il suo umano ha scelto di far sapere a tutti quanto fosse speciale Flick, quanti momenti condivisi insieme. Alla Torretta e in buona parte della Riviera di Chiaia sono comparsi i manifesti funebri. Si dirà: era solo un cane. Non per tutti è così. Fanno parte della famiglia. E venti anni sono tanti, è parte della famiglia. Chi ha scelto di ricordare a tutti quel musetto ha fatto scrivere: «Due momenti resteranno per sempre impressi nel mio cuore: il momento in cui ci siamo incontrati e il momento in cui hai esalato il tuo ultimo respiro. Ora corri felice tra le nuvole, amico mio adorato e compagno di una vita intera. Manchi già troppo».

Buon ponte Flick.

