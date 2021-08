Cani soldato americani «abbandonati a Kabul», ira degli animalisti su Joe Biden

Una nuova bufera su Joe Biden esplode negli Stati Uniti e riguarda i cani soldati. Nell'occhio del ciclone anche i vertici militari che hanno "scaricato" i militari a quattro zampe K-9, La denuncia è del gruppo di animalisti American Humane e va ad alimentare la critiche sui social contro l'amministrazione Biden. Decine di cani militari che hanno lavorato a fianco dei soldati americani in Afghanistan sono stati abbandonati a Kabul, in quella che è per loro una «condanna a morte».

American Humane Society say US left military dogs behind in Afghanistan https://t.co/2Nz3QLg24C pic.twitter.com/5WtXROKI4j — New York Post (@nypost) August 31, 2021

Cani destinati alla tortura

«Sono stati abbandonati e ora saranno torturati e uccisi. Questi cani coraggiosi meritavano un destino ben diverso da quello a cui sono stati condannati», afferma l'amministratore delegato di American Humane, Robin Ganzert, assicurando che l'organizzazione è pronta non solo a aiutare a trasportare i cani soldato sul territorio americano ma anche a sistemarli a vita. American Humane lavora con l'esercito americano da più di 100 anni per aiutare nel soccorso dei cani militari bloccati all'estero.