Leone alla guida di un fuoristrada in uno zoo: la fotografia fa il giro del mondo

Il fotografo Emmanuel Keller ha catturato il momento in cui un leone accamodato sul sedile del conducente di una jeep, sembra che la stia guidando. La fotografia è stata scattata nello zoo Siky Park di Crémines, in Svizzera.

Nell'immagine che è stata pubblicata su Facebook si può notare come l'animale, chiamato Zumba, sporga la testa dal finestrino posteriore del veicolo, che viene utilizzato come distrazione per lui e per la sua compagna Timba.

What, you've never seen a lion driving a car??? Pubblicato da Emmanuel Keller su Giovedì 29 ottobre 2020

«Mi sembra che Zumba stia guidando il fuoristrada per impressionare la sua compagna Timba», ha raccontato l'autore della foto al Daily Mail.

