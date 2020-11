Uccello sbatte violentemente contro un finestrone, l'amico lo aiuta a riprendersi I Video

Un video pubblicato recentemente su Facebook mostra la delicata scena di una cinciarella che soccorre un amico in difficoltà. L'episodio che è avvenuto a Limerick, Irlanda, è stato filmato e postato su Facebook da Yvonne Clifford.

Il video degli uccellini

Nelle immagini si vede distintamente il volatile che si avvicina all'amico che dopo aver sbattuto violentemente contro un finestrone resta immobile a terra. L'uccello vedendo l'amico in difficoltà gli vola intorno e lo becca da varie angolazioni, finché quest'ultimo non riprende conoscenza e comincia a muovere le zampe e a sbattere le ali. La scena si conclude con i due che volano via insieme.

L'episodio che ha commosso il Web è diventato virale in breve tempo e ha provocato molteplici reazioni positive tra gli utenti del popolare social.

