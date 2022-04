Roma, anziano muore d’infarto con un tesoro da 340mila euro in tasca: giallo all'Olgiata, indaga la polizia

Muore d’infarto e fra i suoi effetti personali i soccorritori trovano un tesoro: soldi in contanti, assegni e anche le chiavi di alcune fuoriserie. L’allarme per l’80enne è scattato giovedì quando è stato colpito da un infarto nella sua abitazione all’Olgiata, l’esclusivo quartiere di Roma nord. Sul posto per i primi soccorsi sono intervenuti i medici del 118 che hanno subito predisposto il trasporto in codice rosso al policlinico Agostino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati