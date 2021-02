Arrestato con tre chili di droga, in casa una stanza adibita alla coltivazione di marijuana

Un uomo di 37 anni è stato arrestato ad Aprilia con tre chilogrammi di droga. L'operazione è stata eseguita da personale del commissariato di polizia di Cisterna, al termine di una specifica attività investigativa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine,aveva adibito un locale del suo appartamento a vera e propria serra per la coltivazione della marijuana: la stanza era attrezzata con lampade alogene, condizionatore, estrattore di aria, le pareti erano state rivestite di fogli di alluminio e la porta di accesso ostruita da blocchi di mattoni con un unico varco di accesso, mentre l’unica finestra era stata murata per agevolare la crescita delle piante.

Sono stati sequestrati tre chilogrammi di marijuana essiccati e pronti per essere immessi in commercio, 48 piante dello stesso stupefacente, tre bilance di precisione e un macchinario per la conservazione sottovuoto. Nel corso dell'operazione sono intervenute due unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno partecipato alla perquisizione.

L'uomo è stato associato presso il carcere di Velletri (Roma), a disposizione dell’autorità giudiziaria.

