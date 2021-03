AstraZeneca, sequestri Nas in tutta Italia del lotto bloccato da Aifa. I prof nelle chat: «No alla seconda dose»

Sono in corso in tutta Italia i sequestri da parte dei carabinieri dei Nas delle dosi del vaccino AstraZeneca del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. Lo si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Prof spaventati: «No alla seconda dose»

«Evitare la seconda dose». È una delle frasi più frequenti che gira sui gruppi di chat dei prof di varie scuole. In Campania diversi docenti, allarmati dopo la notizia del divieto dell'utilizzo di dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca. In molti - tra questi diverse persone segnalano effetti collaterali come nausea, vertigini, eruzioni cutanee e mal di pancia - mostrano il proprio certificato vaccinale con lo stesso codice del lotto e chiedono allarmati delle spiegazioni a presidi, Asl e medici di base. E c'è chi, tra i vaccinati, azzarda rimedi fai-da-te come l'assunzione di eparina, tachipirina o altri farmaci.

Lombardia, ritirato lotto Astrazeneca

«La Direzione generale Welfare ha ritirato a scopo precauzionale il lotto di vaccini AstraZeneca ABV2856 segnalato dall'Aifa». Lo ha annunciato in una nota Regione Lombardia.

Campania, controlli sui vaccinati

L'Unità di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino dal lotto di Astrazeneca ABV2856 bloccato dall'Aifa. Si stanno rintracciando le persone a cui è stato somministrato, che vengono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni che hanno avuto al vaccino. Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell'Unità di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entità, «ma è chiaro che siamo all'inizio». Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del lotto sospetto verrà avviata una sorveglianza medica. La somministrazione delle dosi rimanenti del lotto resta sospesa.

Lotti sequestrati a Napoli

I carabinieri del Nas di Napoli si sono recati nei padiglioni della Mostra d'Oltremare della città, dove è stato allestito il centro per la vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 per sequestrare una partita di vaccini facente parte del lotto ABV2856 bloccato da Aifa in seguito ad una morte sospetta in Italia e ad alcune segnalazioni in Europa. I militari si sono presentati ai varchi e dopo essersi fatti riconoscere sono entrati per acquisire le dosi del lotto.

In Sicilia 20.500 dosi del lotto bloccato

«In Sicilia su 20.500 dosi del lotto ABV2856 di Astrazeneca, bloccato da Aifa, ne sono state somministrate 18.194, per le altre 2.306 abbiamo sospeso la somministrazione». Lo ha detto nel pomeriggio l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, a seguito della decisione dell'Aifa. «Complessivamente - ha sottolineato Razza - sono state somministrate 1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani. I lotti sospesi riguardano 225 dosi in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in provincia di Catania, nessuna a Enna e Trapani, 151 in provincia di Messina, 503 in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa, nessuna a Enna e Trapani e provincia».

Puglia, lotto sospetto bloccato

Anche la Puglia, in maniera precauzionale e dopo l'indicazione di Aifa, ha già provveduto a bloccare l'utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni «eventi avversi gravi». Lo conferma all'Ansa l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco sottolineando che si tratta di «una azione automatica dopo la comunicazione di Aifa».

Sequestri a Modena

I carabinieri del Nas di Parma stanno recuperando e sequestrando, in coordinamento con l'Asl di Modena, le dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca nella provincia emiliana. I militari si muovono a seguito dei provvedimenti di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica di Siracusa. I vaccini con quel lotto sono stati al momento ritirati e raccolti per essere presi in custodia dal Nas. Il protocollo vaccinale, anche delle forze dell'ordine, è proseguito con altri lotti.

Potenza, lotto arrivato ma non somministrato

È stato consegnato anche all'Azienda sanitaria di Potenza il lotto di vaccino AstraZeneca bloccato, ma - secondo quanto reso noto da fonti della stessa Asp Basilicata - finora non è stata somministrata alcuna dose. Il lotto ABV2856, infatti, faceva parte della scorta stoccata e, quindi, in attesa di essere utilizzata.

