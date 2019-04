Marito e moglie travolti in auto da un torrente in piena nel Pisano: lui si salva, lei è dispersa

a vettura è stata ritrovata dai vigili del fuoco senza la donna al suo interno.



È stato l'uomo a dare l'allarme dopo esser stato sbalzato fuori dalla auto. Le sue condizioni non sono gravi. Le ricerche ora si stanno concentrando sulla donna dispersa. Sul posto sono presenti anche i sommozzatori del comando di Firenze e un elicottero inviato da Roma, oltre all'unità di comando locale per coordinare le operazioni di ricerca e i vigili del fuoco delle sedi pisane. L'auto è stata travolta dalla piena in prossimità di un ponte tra Castelnuovo Val di Cecina e la frazione di Montecastelli. Il Pavone è un affluente del fiume Cecina. Nei pressi dell'incidente c'è un agriturismo.

Martedì 23 Aprile 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il marito è riuscito a uscire dalla macchina, la donna è rimasta intrappolata dentro e le acque del torrente Pavone l'hanno trascinata via. L