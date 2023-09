Bagno rumoroso, proprietaria condannata a risarcire il vicino in Cassazione: «Conseguenze fisiche e psicologiche»

Lo sciacquone del bagno rumoroso può provocare gravi conseguenze fisiche e psicologiche ai vicini di casa. Lo ha stabilito la Cassazione, che si è pronunciata sul caso di una condòmina condannata dal Tribunale di Milano a eseguire lavori per eliminare il rumore che infastidiva il vicino. Tale danno comporta il risarcimento con una voce specifica di danno biologico, che non può essere assorbita nel generico danno patrimoniale.

Il Giudice di Pace, riporta Il Sole 24 Ore, aveva condannato la proprietaria a cessare le immissioni di rumore intollerabile e ad eseguire gli interventi necessari per eliminare la causa di tali rumori proveniente dal suo bagno, oltre al risarcimento del danno fisico e biologico.

In secondo grado, il Tribunale di Milano aveva respinto quest'ultima voce.

Così, il danneggiato si è rivolto al terzo grado di giudizio, ottenendo nuovamente il risarcimento per danni alla salute (ma non per quello biologico).