Virus, Basilicata: terzo giorno di fila senza contagi, 145 malati totali

Non è ancora tempo di fare festa, ma sicuramente c'è ottimismo in Basilicata: terzo giorno di fila senza alcun contagio da coronavirus. Ieri - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - nessun caso positivo è stato riscontrato su 656 tamponi analizzati. Attualmente i malati sono 145 (sette in meno di ieri) e i guariti 210 (sei in più di ieri), mentre le vittime sono salite da 26 a 27: ieri è morto un anziano di Bernalda (Matera). Le persone ricoverate sono 46, delle quali solo una in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 12:35

