Benedetta Porcaroli, attrice romana di 24 anni, era la ragazza più carina del liceo privato Visconti, di via Nazario Sauro, a Prati. Durante una gita a Praga, mentre la classe era in discoteca, un compagno l’aveva baciata. A quel punto Andrea V., anche lui studente di quella scuola, non c’aveva visto più: rientrati in albergo, preso dalla furia, aveva picchiato nel sonno proprio quel compagno di classe con cui Benedetta si era scambiata un’innocente effusione. I professori, la mattina dopo, nonostante lo studente avesse contusioni sulla faccia e naso rotto, non provarono a capire cosa fosse successo nel buio della notte. Andrea V. ieri è stato condannato a 9 mesi di reclusione per lesioni personali gravi, come richiesto dalla pm. Ma il giudice ha disposto che la pena resti sospesa per cinque anni e che la condanna non venga menzionata nel casellario giudiziario del ragazzo, assecondando la richiesta fatta dai difensori. L’imputato e l’Istituto Visconti dovranno rispondere in solido del risarcimento dei danni subiti dalla vittima, per cui dovrà essere istruito un processo in sede civile. Per l’allora preside della scuola, che era stato convocato come teste, il giudice ha disposto l’invio degli atti in Procura per verificare se ci sia stata una falsa testimonianza.

APPROFONDIMENTI Bugie ai genitori sugli esami non dati, studente di 29 anni si toglie la vita a Chieti Torre del Greco, il branco si accanisce su un undicenne: denti spezzati «Andiamo al cinema», baby vandali devastano il Multisala abbandonato

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme? Gli indizi al festival di Venezia

LA REAZIONE

«Giustizia è stata fatta, siamo più che soddisfatti», ha commentato il legale della vittima, l’avvocato Daniela Romano. Andrea V., invece, non era in aula al Tribunale monocratico di Piazzale Clodio. C’erano però i genitori oltre all’avvocato. I fatti risalgono al 29 novembre del 2015. La classe era in gita a Praga e la Porcaroli non aveva ancora interpretato quei ruoli che l’hanno resa una star nazionale. Negli anni a seguire sarà la protagonista di “Baby”, la serie tv Netflix sulle giovanissime squillo dei Parioli. Reciterà poi in “La scuola cattolica” e in “L’ombra del giorno”, al fianco di Riccardo Scamarcio, con cui è anche stata fidanzata dopo essere stata a lungo la compagna del regista Michele Alhaique. L’ultima sera prima del rientro in Italia i ragazzi erano in discoteca. Tra Benedetta e uno di loro era scappato un bacio. Una tenerezza tra ragazzi, che con ogni probabilità non avrebbe avuto seguito una volta tornati a Roma. Ma per il giovane, quel bacio spettava a lui. E quindi, mentre tutti riposavano, si era fatto aprire la camera nella quale dormiva il compagno di classe per poi colpirlo con testate e pugni. La vittima, rientrata in Italia, si era dovuta sottoporre ad un’operazione al naso per ridurre la frattura e per riprendersi aveva avuto bisogno di 42 giorni di prognosi.

IL RACCONTO

In aula uno dei testimoni ha sostenuto di non avere notato la faccia tumefatta del ragazzo. «Non mi ero accorto di niente, teneva il cappellino», aveva riferito a processo l’ex preside dell’istituto, che aveva accompagnato i ragazzi in gita. Gli studenti, ascoltati durante le udienze, sembravano raccontare una storia diversa. Tutti, professori compresi, si erano accorti della situazione. Per questo il giudice ha deciso di disporre l’invio degli atti in Procura per un approfondimento di indagini. Nel 2011 il prof aveva scritto, insieme ad altri autori, un libro su come prevenire il bullismo nelle scuole.