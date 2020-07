Coronavirus, bollettino: 230 nuovi contagi in Italia. Altri 20 morti, il totale sale a 35.017

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). Il bollettino è stato pubblicato sul sito della Protezione Civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).

Diminuiscono i ricoverati (-47) e le persone in terapia intensiva (-4): i primi, complessivamente, scendono a 750 mentre le seconde sono 53. È quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza coronavirus. In totale sono 11.670 le persone in isolamento domiciliare.



I dati delle Regioni



Lazio

«Oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi, 8 sono casi di importazione. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 56 nelle ultime 24 ore». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. «Sono 5 i casi che hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, uno di rientro dall'India e due dalla Moldavia - prosegue l'assessore - Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore Rt ancora sopra l'1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)».

Lombardia

Sono 80 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 "debolmente positivi"). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta inoltre il numero di pazienti guariti/dimessi: sono +96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi, per un totale complessivo di 71.032. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (-13). È di 10 invece, il numero di morti rispetto a ieri per un totale complessivo, dall'inizio della pandemia, di 16.775 deceduti. Quanto ai tamponi effettuati sono +10.727 per un totale di 1.176.203.



Campania

Zero vittime, un guarito e quattro nuovi positivi: è il bilancio sul fronte Covid delle 24 ore appena trascorse, secondo i dati dell'Unità di crisi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 1.222 tamponi eseguiti; il totale dei positivi sale così a 4.791 su 307.585 tamponi. Il numero delle vittime resta fermo a 432, quello dei guariti sale a 4.097.



Veneto

Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus in Veneto, con 29 positivi in più nelle ultime 24 ore. I dato, reso noto dalla Regione con il primo bollettino di giornata, porta a 19.470 il conteggio degli infetti dall'inizio dell'epidemia. Cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri mattina (+4), 2.047 il totale tra ospedali e case di riposo, anche se da ieri sera non si sono registrati nuovi decessi. Stabile il numero dei morti negli ospedali, 1.436, così come quello dei ricoverati nei reparti ordinari, 129, e nelle terapie intensive, 9 pazienti.



Piemonte

Sono 0 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte.Il totale complessivo rimane di 4118 deceduti risultati positivi al virus. Sono, invece, 31522 (+ 7 rispetto a ieri, di cui 5 sono asintomatici e dei 7, 4 sono screening, 1 contatto di caso e 2 con indagine in corso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4084 Alessandria, 1880 Asti, 1054 Biella, 2897 Cuneo, 2805 Novara, 15.940 Torino, 1347 Vercelli, 1147 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 268 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 100 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 159 (- 4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 703. I tamponi diagnostici finora processati sono 460.019, di cui 252.055 risultati negativi.

Calabria

«In Calabria ad oggi sono stati effettuati 105.818 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.226 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 104.618». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che registra, dunque, 8 nuovi casi legati alla bambina di Cosenza risultata positiva al test cui è stata sottoposta prima di un piccolo intervento chirurgico (i genitori inizialmente si erano rifiutati di effettuare il tampone e osservare la quarantena). I nuovi casi fanno salire a 65 i casi atti in Calabria.

