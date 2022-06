Bollettino Covid, casi ancora in salita: oggi 16 giugno 36.573 nuovi positivi e 64 morti. Tasso positività al 18,7%

Sono 36.573 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 31.885. I morti sono invece 64, in aumento rispetto alle 48 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 194.676 tamponi con il tasso di positività al 18,7%, in aumento rispetto al 16,3% di ieri.

Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.303, ovvero 85 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 600.781, dunque 3.104 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.773.764 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.617. I dimessi e i guariti sono 17.005.366, con un incremento di 40.108.

In Lombardia sono 5.438 i nuovi positivi, nel Lazio 4.636 e in Emilia Romagna 3.763. Gli attualmente contagiati scendono a 600mila (-3mila), dei quali 596 in isolamento domiciliare, 4.303 ricoverati nei reparti ordinari (+85) e 192 in terapia intensiva (+3). I pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 40.108 per un totale che ha superato i 17 milioni da inizio pandemia.