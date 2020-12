Covid Italia, bollettino oggi 26 dicembre: 10.407 contagi e 261 morti. Tasso di positività sale al 12,8%

Coronavirus Italia, il bollettino di sabato 26 dicembre. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 10.407 (ieri 19.037). I morti 261 (ieri 459). Sono 81.285 i tamponi effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 152.334. Il tasso di positività è del 12,8%, in aumento rispetto al 12,5% di ieri. In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155). La provincia autonoma di Bolzano non ha comunicato i dati che verranno aggiornati domani.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccino Covid, a Napoli l'arrivo domani alle 8 all'Ospedale... IL BOLLETTINO Covid Lazio, bollettino oggi 26 dicembre: 1.123 nuovi positivi e 24... L'EPIDEMIA Bollettino Veneto, Zaia: «Casi di variante inglese». Oggi...

Zona rossa, le regole sugli spostamenti: per fare la spesa si può uscire dal proprio Comune

SCARICA IL BOLLETTINO QUI

Ricoveri e terapie intensive

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582. I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

Lombardia

In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9, ora sono 513) e nei reparti (-137, in totale sono 3.839). A fronte di 15.337 tamponi effettuati, sono 1.606 i nuovi positivi con il tasso di positività ancora in crescita al 10,4% (ieri 9,4%). I decessi sono 36 per un totale di 24.818 morti dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 658. Questi i dati relativi alle province: Milano 499 (di cui 313 a Milano città), Bergamo 97, Brescia 131, Como 125, Cremona 26, Lecco 68, Lodi 11, Mantova 96, Monza e Brianza 141, Pavia 30, Sondrio 10, Varese 341.

Veneto

Sono 2.523 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 33 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 237.315, quello dei morti a 5.986. Si abbassa la pressione ospedaliera per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici, 2.886 (-22), mentre sale leggermente nelle terapie intensive, 389 (+5). I soggetti attualmente positivi al virus sono 88.842 (+1.457).

Toscana

In Toscana sono 118.557 i casi di positività al coronavirus, 402 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 104.099 (87,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.846.026, 4.920 in più rispetto a ieri, di cui l'8,2% positivo. Sono invece 1.895 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 349 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Marche

Sono 206 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione nelle ultime 24ore sono stati testati 1.797 tamponi: 1.270 nel percorso nuove diagnosi (di cui 747 nello screening con percorso Antigenico) e 527 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 16,2%.







Basilicata

Venticinque dei 151 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19 e, di essi, solo 23 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale. Si è registrata anche la morte di una persona, residente però in Puglia e quindi non conteggiata in Basilicata (dove, di conseguenza, restano 235 le vittime del coronavirus).

Sardegna

Sono 30.049 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 173 nuovi casi. Si registrano anche 3 decessi (704 in tutto). In totale sono stati eseguiti 469.168 tamponi con un incremento di 2.467 test. Sono invece 478 i pazienti attualmente ricoverati (sei in meno rispetto al dato di ieri), 43 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.879.

Puglia

Sono 544 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l'infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della metà, 254 casi, è in provincia di Foggia; 161 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 29 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, e 3 residenti fuori regione. Sono stati registrati 25 decessi.

Valle d'Aosta

Un nuovo decesso, che porta il totale a 372, e 418 casi positivi attuali, -10 rispetto a ieri, di cui 77 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva, e 337 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell'emergenza Covid Valle d'Aosta resi noti dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi registrati sono 7154, + 24, 6364 i guariti , +33, e 69.920 i tamponi fino ad oggi effettuati, +152, di cui 8672 processati con test antigenico rapido.

Umbria

Superano i 28 mila i casi di Covid registrati in Umbria dall'inizio della pandemia. Con i 51 accertati tra Natale e Santo Stefano, in base ai dati della Regione, arrivano infatti a 28.028. Accertati altri 44 guariti, 23.878, e quattro morti, 601, con gli attualmente positivi ora 3.549, tre più di ieri. Sono stati analizzati 782 tamponi, 491.673, con un tasso di positività del 6,5 per cento (ieri era 10,49). Risalgono leggermente i ricoverati in ospedale, 282, sei più di ieri, 34 dei quali (due in meno in terapia intensiva).

Abruzzo

Sono 373, negli ultimi due giorni, i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo, con un rapporto medio tra positivi e tamponi pari all'8,12%. In particolare, ieri, 25 dicembre, i nuovi casi sono stati 339 su 4.309 tamponi, con un tasso di positività del 7,87%, e oggi sono 34 su 286 test - uno dei numeri più bassi di tamponi analizzati in 24 ore - con un tasso di positività dell'11,89%. Undici i morti, 5 oggi e 6 ieri: il bilancio delle vittime sale a 1.167.

Emilia Romagna

Sono 165.044 i positivi in Emilia-Romagna dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, 1.756 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, tra i nuovi positivi 358 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 519 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. Sono i dati accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali, relativi all'andamento dell'epidemia in regione. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.287 (1.691 in meno rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 54.443 (- 1.618), il 95 % del totale dei casi attivi.

Oggi nel Lazio su oltre 10mila nella Regione (-5.922) si registrano 1.123 nuovi casi positivi (-568), 24 morti (-7) e +879 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi a Roma città tornano a quota 500. I guariti totali sono circa 77mila e superano gli attuali positivi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi, 15 i morti, 56 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 587 in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 48.698. I decessi complessivamente sono invece 1.549: 435 a Trieste, 696 a Udine, 319 a Pordenone e 99 a Gorizia. I totalmente guariti salgono a 33.149, i clinicamente guariti sono 700, mentre le persone in isolamento sono 11.482.

Calabria

Aumentano le vittime, passate da 4 a 6, ma diminuiscono i nuovi contagi (da 257 a 237) per il coronavirus in Calabria. I ricoverati sono 263, 18 dei quali in terapia intensiva (ieri erano stati 21. Le persone decedute dall'inizio della pandemia nella regione sono 447, Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 429.174 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA