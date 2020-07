Covid, cinque nuovi contagi e un morto. Tre casi solo all'Aquila

Cinque nuovi positivi e un decesso. Il coronavirus, oggi in Abruzzo, porta il numero dei contagiati a 3.328 (più 5 rispetto a ieri). Le persone decedute salgono a 465, una vittima in più rispetto a ieri. Sono 22 i ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Mentre 128 infettati sono in isolamento domiciliare. I dimessi e guariti sono 2.713, attualmente i positivi in tutto l'Abruzzo sono 150. Test complessivi sono 115.119. I positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (3), Pescara (1), Teramo (1).

