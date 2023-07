Caldo, ad agosto il calo delle temperature: arriva l'estate mediterranea. Le previsioni del weekend

Ultimi scampoli di caldo intenso e violente grandinate. Con la fine di luglio, infatti, terminano anche i fenomeni estremi a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane. In questo ultimo fine settimana del mese avremo qualche solo qualche timido tentativo di caldo nordafricano tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con 39°C e le ultime insidiose piogge sull'arco alpino.

Vacanze, weekend da bollino rosso sulle strade italiane: milioni di italiani in viaggio con il caro-benzina

Meteo, ad agosto calano le temperature

Le proiezioni di agosto indicano, invece, un'estate mediterranea, soleggiata e non troppo calda. Nelle prossime ore il tempo sarà soleggiato salvo qualche passaggio nuvoloso al Nord e qualche breve acquazzone pomeridiano su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, specie sul settore ligure. Le temperature massime raggiungeranno i 37°C in Sardegna e i 36°C in Sicilia, e i 34°C in Puglia e Basilicata. Altrove sono attesi valori ancora più bassi e quindi gradevoli.

Durante l'ultimo weekend di luglio, l'anticiclone nordafricano proverà a tornare portando il termometro fino a 39°C sulle Isole Maggiori. Il tempo sarà bello e soleggiato al Centro-Sud, mentre al Nord sabato sera potrebbe arrivare un veloce fronte freddo instabile foriero pioggie.

L'inizio di agosto sarà caratterizzato da un leggero calo delle temperature anche al Sud e qualche acquazzone in più al Nord; al Centro previsti venti sostenuti da Ovest che mitigheranno le temperature.

Venerdì 28

Nord: cielo da poco a parzialmente nuvoloso, acquazzoni pomeridiani sui rilievi.

Centro: bella giornata, isolati rovesci sui rilievi toscani.

Sud: bella giornata con temperature accettabili.

Sabato 29

Nord: soleggiato con qualche temporale pomeridiano sulle Alpi in locale sconfinamento dalla sera alle pianure adiacenti.

Centro-Sud: bella giornata con temperature in aumento specie sulle Isole Maggiori.

Domenica 30

Nord: soleggiato con qualche temporale specie fino al mattino sulle Alpi in sconfinamento alle pianure adiacenti.

Centro: bella giornata con temperature in ulteriore leggero aumento.

Sud: bella giornata con temperature calde specie sulle Isole Maggiori.