Camion contro un camper fermo per un guasto, tre feriti sulla Orte-Civitavecchia: gravissimo un bambino

Superstrada Orte-Civitavecchia (Ss 675) chiusa, nel tratto da Vetralla a Viterbo, per un grave incidente che si è verificato questa mattina nei pressi dello svincolo sud per il capoluogo.In uno scontro violentissimo un camion ha investito un camper, sulla stessa corsia di marcia. Da una prima ricostruzione, sembra che il secondo mezzo fosse fermo a lato della carreggiata - la superstrada è sprovvista di corsie di emergenza - per un guasto, quando è stato investito in pieno dal mezzo pesante che viaggiava sulla stessa corsia..Ferite le tre persone a bordo del camper, che sono residenti in Emilia Romagna, tra cui in maniera molto grave un bambino di 10 anni che era insieme ai genitori. Sul posto si sono recati personale del 118 con più ambulanze e l'elisoccorso. Impegnati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.In ospedale a Belcolle anche il conducente del camion, non ferito ma sotto shock. E' un uomo di 62 anni residente a Bagnoregio. L'Anas comunica che la strada “Umbro Laziale” rimane temporaneamente chiusa in direzione Terni tra lo svincolo Viterbo Centro e Viterbo Nord; il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.