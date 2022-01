Padova, capelli rovinati dal preparato per il colore: indagato il parrucchiere

Era la prima volta che si affidava a quel parrucchiere. Quel salone di nuova apertura, gestito da tre fratelli, alle porte della città, le ispirava fiducia. Voleva schiarirsi i capelli. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Dopo essere rimasta in posa per quaranta minuti, ha visto la sua folta chioma letteralmente sbriciolarsi. I capelli sono rimasti tra le mani del parrucchiere. La cliente, una 43enne residente in un paese...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati