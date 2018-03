Roma, corriere della droga bloccato in stazione: trasportava un chilo di sostanze nello zaino

Domenica 4 Marzo 2018, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 10:40

Controlli straordinari della polizia ferroviaria, messi in atto secondo il piano denominato “Rail safe day”. Così è stato bloccato un corriere della droga proprio nella stazione di Civitavecchia. Ieri mattina infatti, gli agenti della Polfer, nel corso dell’attività di controllo, con l’ausilio di una pattuglia dell’Esercito del 7 reggimento Nbc di Civitavecchia, hanno intercettato L.I., campano di 53 anni.Nel corso dell’identificazione, si è verificato che l’uomo, apparso peraltro molto nervoso, aveva vari precedenti specifici in materia di stupefacenti; nel 2008 infatti era stato arrestato presso l’aeroporto di Milano perché ritenuto responsabile di traffico internazionale di stupefacenti. I sospetti che l’uomo potesse nascondere droga, si sono rivelati fondati, quando, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un chilo di stupefacente ripartito tra panetti di hashish e marijuana, chiaramente destinati al mercato locale. L’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato in carcere a disposizione della Procura.