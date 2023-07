Colosseo sfregiato, il turista chiede scusa: «Non sapevo fosse un monumento antico»

Suona un po' falsa, la scusa portata avanti dal turista inglese che nei giorni scorsi ha sfregiato il muro del Colosseo, incidendo il suo nome e quello della fidanzata: «Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell'antichità del monumento», ha scritto Ivan Dimitrov, 27 anni, in una lettera inviata alla Procura di Roma, al sindaco Gualtieri. Il turista britannico, ripreso in un video che ha fatto il giro del mondo, avrebbe dunque ammesso il suo gesto (e come avrebbe potuto dire il contrario) aggiungendo di essere completamente all'oscuro di dove fosse.

L'auto degli sposi come una carrozza: «Marito e moglie possono uscire in piedi». Elegante o troppo trash?

Coppia ignara

Possibile che Ivan di Bristol dove vive con la sua fidanzata, Hayley Bracey, 33 anni, (anche lei ignara?) stesse trascorrendo del tempo in una delle culle dell'umanità, senza sapere che fosse nel Colosseo? L'uomo ha inciso su un muro la frase "Ivan+Hayley 23", ma i carabinieri lo ha rintracciato setacciando le immagini delle telecamere a circuito chiuso e i registri degli hotel ed alla fine l'ha individuato in Bulgaria, dove stava proseguendo il suo tour europeo.

Paura di danni e carcere

La sua lettera, però, sembra il frutto tardivo del timore di dover pagare i danni del suo atto vandalico, oltre al fatto che gli è stato spiegato che rischia il carcere da due a cinque anni e una fino a 15mila euro. "Consapevole della gravità del gesto commesso, desidero con queste righe rivolgere le mie più sentite e oneste scuse agli italiani e a tutto il mondo per il danno arrecato a un bene che, di fatto, è patrimonio dell'intera umanità" ha scritto Ivan nella lettera.