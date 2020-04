Coronavirus, positivi in calo per la prima volta. I morti sono 454 in più, guariti 1.822 da ieri

È inferiore rispetto a quello di ieri il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia: i contagi oggi sono 108.237, 20 in meno di ieri secondo il bollettino odierno della Protezione Civile. I decessi si collocano sotto la soglia di 500, con 454 vittime da ieri, mentre i guariti sono 1.822 in più per un totale di 48.877. I casi totali dall'inizio della pandemia sono invece 181.228.

Coronavirus diretta: Usa, altri 2.000 morti in 24 ore. Croazia, primo giorno senza vittime

Coronavirus, rendere la app Immuni obbligatoria «di fatto»: il piano della task force del governo

«Per la prima volta un dato ulteriormente positivo, diminuisce il numero delle persone attualmente positive, in calo di 20 unità - spiega il capo della Protezione civile Angelo Borrelli - Sono 2.537 le terapie intensive, 62 in meno, il numero più basso da un mese a questa parte. Quanto ai guariti, arrivati a 48.877, quasi il 90 per cento si sono registrati nell'ultimo mese dallo scorso 20 marzo».

Ultimo aggiornamento: 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA