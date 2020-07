Virus: indice Rt sopra 1 in 6 regioni. Rezza: «Necessario mantenere prudenza»

Ultimo aggiornamento: 18:59

A livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi didiagnosticati con un indice di trasmissibilità nazionale (Rt) di 1.01. Questo indica che «la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane». Lo rileva il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo alla settimana 6-12 luglio.Sono sei le regione con l'indice Rt sopra l'1. In base ai dati del monitoraggio condotto dall'e dal ministero della Salute le regione che hanno superato la soglia sono:(1,06),(1,23),(1,14),(1,06),(1,24) e(1,61).Necessario «continuare a mantenere comportamenti ispirati alla prudenza. Da parte sua la Sanità pubblica deve intervenire prontamente per intercettare eventuali focolai e contenerli rapidamente». Lo ha detto in un video messaggio di commento al monitoraggio settimanale, il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. «Il numero di casi rispetto alla scorsa settimana è più o meno stabile con un Rt di 1,01» con una oscillazione che va poco sopra e poco sotto l'unità. «Ciò è dovuto - spiega Rezza - alla presenza di focolai di dimensioni più o meno rilevanti spesso dovuti a casi importati dall'estero».Bolzano 0,14Trento 0,25Umbria 0,39Basilicata 0,02Abruzzo 0,21Calabria 0,13Sardegna 0,32Emilia-Romagna 1,06Lombardia 1,14Molise 0,05Puglia 0,07Piemonte 1,06Veneto 1,61Campania 0,93Toscana 1,24Lazio 1,23Valle d’Aosta 0,19Liguria 0,78Sicilia 0,43Fvg 0,77