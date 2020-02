Coronavirus, entrambi i figli della coppia di Taiwan tornata dall'Italia sono positivi al test

Sono entrambi positivi al Coronavirus figli della coppia di Taiwan risultata malata al ritorno da un viaggio in Italia. Anche il secondo figlio, dopo la conferma di ieri per il primo, è stato contagiato. Lo si apprende da fonti regionali della Toscana a cui risulta che il ministero della Salute di Taiwan avrebbe comunicato la positività al coronavirus anche dell'altro figlio della coppia. Il primo figlio è stato messo in quarantena, in ospedale, venerdì scorso. Tutta la famiglia così risulta contagiata.

