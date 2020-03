Coronavirus Italia, i dati sull'epidemia: «Scongiurata crescita esponenziale, ma per rallentamento dobbiamo aspettare»

Scongiurata in Italia la crescita esponenziale, anche all'indomani del dato drammatico di 475 decessi in 24 ore. Lo indicano i grafici elaborati dal gruppo di fisici che cura la pagina Facebook «Coronavirus - Dati e analisi scientifiche». Tuttavia «la crescita è ancora sostenuta in Italia e probabilmente continuerà a esserlo, prima di vedere un eventuale rallentamento si dovrà attendere fine mese», osservano i curatori della pagina.

