Covid, altri 149 nuovi casi in provincia di Latina. Un morto e 48 contagi nel capoluogo

Resta sempre molto complicata la situazione in provincia di Latina, i contagi non accennano a diminuire. Dopo i 209 di ieri, oggi altri 149 nuovi positivi. «Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 149 nuovi casi positivi - spiega la Asl nel suo bollettino quotidiano - distribuiti nei Comuni di Aprilia (15), di Campodimele (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (26), di Cori (2), di Fondi (14), di Formia (2), di Gaeta (2), di Itri (2), di Latina (48), di Lenola (5), di Minturno (8), di Monte San Biagio (1), di Pontinia (2), Priverno (3), di Roccagorga (1),di Sabaudia (1), di Sezze (3), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (11)».

«Si rammenta - continua la Asl - che, in ragione dell’elevato numero di positivi riscontrati presso una struttura socio assistenziale di Itri, è stata attivata l’Unità di Crisi: i pazienti unitamente al personale dipendente attualmente presenti nella struttura sono sottoposti a telemonitoraggio».

Tutti positivi, la casa di riposo "Domus aurea" di Itri diventa una mini zona rossa

Purtroppo c'è un nuovo morto per covid, il 48esimo tra i residenti in provincia dall'inizio della pandemia. «E’ stato registrato il decesso di 1 paziente, domiciliato nel Comune di Latina» chiarisce la Asl.

Dall'inizio della pandemia i casi totali salgono a 2781 e di questi sono solamente 815 le persone guarite. L'indice di prevalenza (ovvero il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti) è schizzato ancora in alto arrivando a 48,34.

I positivi attuali sono ormai 1918, di questi 1787 vengono seguiti a casa, mentre sono 131 i pazienti ricoverati. I conztagi oltretutto dilagano sul territorio: oggi sono addirittura 20 i comuni toccati dai nuovi casi di coronavirus: non era mai accaduto. C'è un caso anche a Campodimele: andche questo non era mai accaduto: il piccolo centro per 7 mesi e 20 giorni era rimasto covid free, ieri ha registrato il primo positivo tra i suoi abitanti. Restano a questo punto covid free solo le due isole, Ponza e Ventotene.

