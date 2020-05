Bollettino Lombardia, oggi 24 morti e 326 positivi ma tamponi dimezzati. Bene Milano

Lombadia, il bollettino di oggi dell'emergenza coronavirus. Ventiquattro morti in Lombardia da ieri per coronavirus: mai così bassi dallo scorso 29 febbraio. Nella Regione i decessi totali hanno toccato quota 15.543. Ieri i morti erano stati 69. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (252, -3) mentre ce ne sono 2 in più per un totale di 4482 in altri reparti. I casi positivi in totale sono 85.019 con un aumento contenuto di 175 (ieri +326) ma con un numero più che dimezzato di tamponi (5.078) rispetto a ieri. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

​​Coronavirus, in Italia 99 morti e 2.150 guariti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 451

Virus, in Veneto premio straordinario di 1.200 euro ai sanitari impegnati nell'emergenza Covid

Bene Milano. Nella città metropolitana di Milano si registrano 22.222 casi positivi al Covid-19, in aumento di 71 casi rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 110 positivi). Nella sola Milano città il totale è di 9.395 casi (+24 contro +56 il giorno prima). Tra le zone che registrano più casi positivi al coronavirus restano Bergamo con 12.463 (+20 contro +46) e Brescia con 14.158 (+11 contro +56).







