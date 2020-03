Coronavirus, Piacenza: blitz al ristorante cinese, denunciate 15 persone a cena

Coronavirus, blitz della polizia in un ristorante cinese: denunciate 15 persone a cena. Proseguono senza sosta nel Piacentino i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle norme anticontagio che obbligano i cittadini a restare in casa. La polizia ha effettuato un blitz in un ristorante cinese di Piacenza: all'interno c'erano 15 persone che stavano cenando. Per tutti è scattata la denuncia per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, mentre i titolari rischiano la sanzione della sospensione dell'attività. Il questore di Piacenza sta anche valutando un ulteriore provvedimento ai sensi dell'articolo 100 del Tulps. Stessa sorte anche per un gruppetto di giovani che sono stati sorpresi dai Carabinieri in un giardino pubblico aperto nel comune di Podenzano, mentre bevevano alcolici e chiacchieravano in compagnia.

Ultimo aggiornamento: 21:51

