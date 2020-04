Coronavirus, positivo organizza festa a casa con 5 amici che sanno del contagio: denunciato dal vicino

E' positivo al Covid-19, ne è consapevole, ma organizza comunque una festa a casa sua con cinque amici di cui uno è minorenne. E il party casalingo a Lodi è andato in scena, nonostante gli invitati sapessero perfettamente che l'amico era contagiato. Finché un vicino non si è accorto del baccano e ha chiamato la polizia. Storia di ordinaria "follia" a Lodi, in barba alle prescrizioni della quarantena nella cittadina travolta dalla pandemia. Per tutti è scattata la denuncia.

Intervenuti sul posto, gli agenti non hanno potuto che constatare quanto avvenuto e denunciare per violazione del testo unico delle leggi sanitarie, per non aver osservato l'ordine teso a impedire la diffusione di una malattia infettiva l'uomo e gli amici, tutti tra i 17 e i 24 anni. Questi ultimi hanno dichiarato agli agenti di sapere che l'organizzatore della festa era positivo. Per tutti, infine, le autorità sanitarie hanno imposto la quarantena.

