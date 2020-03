Coronavirus, dipendente Rai positivo dopo trasferta in zona gialla: ricoverato allo Spallanzani

Un dipendente Rai positivo al Coronavirus è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma. Lo ha reso noto l'azienda che sottolinea che «il dipendente è stato in trasferta in zona gialla e non ha avuto accesso ai presidi aziendali negli ultimi dieci giorni. Il dipendente è risultato positivo al primo tampone e si trova attualmente ricoverato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni».

«L'Azienda - sottolinea la nota - è da giorni impegnata in un costante presidio di tutela dei propri dipendenti dall'epidemia. Le misure sono state ulteriormente rafforzate in queste ore e la Rai ha emanato nuove disposizioni per innalzare ulteriormente il livello di attenzione per chi si trova o si è trovato nei pressi delle aree rosse e gialle».

