Coronavirus, dipendente positiva: chiuso il comune di Sulmona

Il comune di Sulmona chiude per coronavirus. Una dipendente in servizio a palazzo san Francesco è risultata positiva al Covid 19 e a titolo precauzionale l'intero primo piano di Palazzo San Francesco sede comunale dove lavorava la dipendente è stato chiuso al pubblico e tutti i dipendenti che lavorano negli uffici interessati dalla chiusura sono stati rimandati a casa e lavorano in smart working. Il sindaco Annamaria Casini è in costante contatto con la ASL per decidere insieme al segretario comunale il da farsi e i provvedimenti da adottare per contenere la probabile diffusione del virus.

Molto probabilmente sarà sottoposto a sanificazione l'intero primo piano del Comune e in particolare la parte di Palazzo San Francesco dove lavorava la dipendente. Nel frattempo l'impiegata è stata posta in quarantena insieme a tutte le persone che sono state in contatto con lei in questi giorni. Sulmona era stata al centro dell'attenzione durante l'emergenza sanitaria per il focolaio che si era sviluppato all'interno della clinica San Raffaele e per l'ultima vicenda legata a 12 migranti tunisini ospiti di una struttura di accoglienza di Pettorano sul Gizio otto dei quali sono risultati positivi al Covid 19. Nel corso di una manifestazione indetta dalla Lega tre migranti erano fuggiti dal centro di accoglienza e riacciuffati qualche ora dopo proprio nel centro storico di Sulmona.

