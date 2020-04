Coronavirus in Lombardia, il medico del pronto soccorso nel triangolo della morte: «Nessuno può immaginare cosa ho visto»

Come è stato collaborare con la task-force di medici cubani?

« Sono s tati splendidi: personale preparato, ossequiosi, premurosi e puntuali. La popolazione li ha accolti come salvatori ».



Come vi ha accolto la società civile?

« Con una tenerezza commovente. Le signore ci portavano cibo ogni giorno, se andavi in edicola a comprare il giornale era impossibile pagare. Senza contare le lettere dei bambini. Una mattina un bimbo di 5 anni è arrivato coi biscotti. Ci ho messo dentro i superpoteri così sconfiggete il virus, ci ha detto ».



Cosa le resterà di quest’esperienza?

« Siamo di fronte ad una catastrofe che ha causato quasi 24 mila morti. Il corpo militare mi ha dato la possibilità di poter fare, nel mio piccolo, la mia parte. La dignità di questi pazienti e la fiducia verso di noi sono le cose belle che ricorderò » .