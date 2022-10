Covid, il bollettino di oggi lunedì 24 ottobre 2022: 11.606 casi e 39 morti. Tasso di positività al 14,4%

Covid in Italia, il bollettino di oggi lunedì 24 ottobre 2022. Sono 11.606 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 25.554 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 39 contro le 52 di ieri. Il tasso di positività è 14,44% (ieri 15,80%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 80.319 contro i 161.787 del giorno precedente.

Aumentano i ricoveri in area medica (+107) ma scendono le intensive (-3)

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.359.680, indica sempre l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 226 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 229), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.124, rispetto ai 7.017 di ieri. Gli attualmente positivi sono 508.440. Dimessi e guariti sono 22.672.607. mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.633.

Covid in Lombardia, 1.640 nuovi positivi e 15 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 12.264 tamponi effettuati, sono 1.640 i nuovi positivi (13,3 per cento). Continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-5), mentre aumentano di 3 quelli nelle terapie intensive. Si registrano 15 decessi, per un totale di 42.964 dall'inizio della pandemia. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 527, di cui 236 in città. A Brescia si registrano 245 nuovi casi, a Monza e Brianza 144, a Pavia 138, a Varese 137, a Bergamo 114, a Como 107, a Mantova 66, a Lecco 39, a Cremona 36, a Lodi 30 e a Sondrio 16