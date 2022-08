Bollettino Covid di venerdì 5 agosto 2022: 38.219 nuovi casi e 175 morti. Tasso di positività al 17,1%

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 5 agosto 2022. Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 42.976. Le vittime sono 175, in aumento rispetto alle 161 di ieri. Il tasso è 17%, stabile rispetto al 17,7% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 223.852 tamponi. Sono invece 351 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.397, cioè 337 in meno rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 3.323 casi e 11 morti: indice di contagio al... LA RICERCA Omicron e il cuore. «Poco fiato e mal di gambe, così chi... IL CASO Vaiolo delle scimmie, in arrivo da oggi il vaccino nel Veneto

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 4 agosto 2022: 42.976 nuovi casi e 161 morti. Positività al 17,7%

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.147.179, ovvero 28.115 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.251.774 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.904. I dimessi e i guariti sono 19.931.691 con un incremento di 66.155

Speranza: «Dati migliorano ma proteggere ancora i fragili»

«I dati in miglioramento non devono farci pensare che sia finita. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di attenzione, proteggere i più fragili e continuare la campagna di vaccinazione». Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza commentando i dati del monitoraggio sull'andamento dell'epidemia di Covid.

Covid nel Lazio: 3.221 nuovi positivi e 7 morti

Oggi nel Lazio su 2.950 tamponi molecolari e 15.105 tamponi antigenici per un totale di 18.055 tamponi, si registrano 3.221 nuovi casi positivi (-340), sono 7 i decessi ( = ), 975 i ricoverati (-54), 55 le terapie intensive (-3) e +6.462 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.495. È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Covid in Lombardia: 4.692 nuovi positivi e 44 decessi

Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 31.289 tamponi effettuati, sono 4.692 i nuovi positivi (14,9 per cento). Rimane stabile il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre diminuiscono di 84 quelli nei reparti. Si registrano 44 decessi. A Milano i nuovi positivi sono 1.234 di cui 438 in città. A Brescia i nuovi casi sono 728, a Bergamo 523, a Varese 376, a Pavia 312, a Monza e Brianza 304, a Como 281, a Cremona 239, a Mantova 243, a Lecco 125, a Lodi 122 e a Sondrio 92.