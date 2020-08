Altri 7 contagi da Covid in Puglia. Positiva al test anche una turista milanese che ha partecipato a una festa di compleanno

Altri sette contagi da coronavirus in Puglia. Su 2.259 test per individuare l'infezione effettuati nelle ultime 24 ore, sette sono risultati positivi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. Fortunatamente - si specifica nel bollettino epidemiologico - non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 251.470 test. 3.974 sono i pazienti guariti. 158 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.685, così suddivisi:

- 1.519 nella provincia di Bari;

- 382 nella provincia di Bat;

- 675 nella provincia di Brindisi;

- 1.219 nella provincia di Foggia;

- 577 nella provincia di Lecce;

- 282 nella provincia di Taranto;

- 31 attribuiti a residenti fuori regione.

Ben trentadue i casi positivi nel Foggiano, precisamente a Cerignola. Due di questi sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive del policlinico Riuniti di Foggia, gli altri sono in quarantena domiciliare, seguiti dalle équipe mediche. Un centinaio allo stato attuale le persone poste in isolamento ed in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi.

Solo il 10% dei pazienti contagiati presenta la sintomatologia tipica del coronavirus. La Asl di Foggia, intanto, ha fatto sapere di aver individuato la paziente che ha scatenato il focolaio nella zona: si tratterebbe di una turista proveniente da Milano, che avrebbe partecipato la scorsa settimana alla festa a Cerignola per un 18esimo compleanno.

