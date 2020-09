Covid, il bollettino di oggi 13 settembre: 1.458 nuovi casi, 7 morti. Contagi in calo, 443 guariti da ieri

Sono 1.458 i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Lo rileva il bollettino della Protezione civile di oggi, 13 settembre 2020. Lieve calo nei contagi rispetto a sabato: pesa però il minor numero di tamponi effettuati, ossia 20mila circa meno di ieri (72.143 contro 92.706). Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di 35.610 mentre non c'è alcuna regione senza nuovi casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sonno 72.143, in totale 9.818.118 dall'inizio dell'emergenza. Sono 213.634 le persone guarite dal Coronavirus in Italia da inizio emergenza, 443 da ieri.

Lazio, 143 casi di cui 90 a Roma.

Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 143 casi di questi 90 sono a Roma e un decesso. Nella Asl Roma 1 sono 37 i casi nelle ultime 24h e di questi otto sono i casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dall’Ucraina, uno dalla Francia, uno dalla Sicilia e uno con link dalla comunità Perù. Sedici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato

. Lo ha comunicato l'assessore regionale Alessio D'Amato. Covid Lazio, bollettino: in 24 ore 143 nuovi casi (90 a Roma) e un morto Nella Asl Roma 2 sono 48 i casi nelle ultime 24h e tra questi undici i casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dal Bangladesh e nove con link alla comunità del Perù. Quindici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 5 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre con link dalla Sardegna e uno dall’Albania. Uno è un contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dall’Egitto, otto sono contatti di casi già noti e isolati e due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalla Svizzera e otto contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nelle province si registrano 20 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Lombardia, 265 positivi

Su 12.844 tamponi effettuati in Lombardia oggi si registrano 265 nuovi casi positivi, mentre aumentano i posi decessi, 3 oggi mentre nessuno era stato registrato ieri. Aumentano di una sola unità i ricoveri in terapia intensiva, per un totale di 28 posti occupati, così come quelli nei reparti covid (+1) per un totale di 252 persone ricoverate. È quanto emerge dal quotidiano comunicato diffuso oggi dalla Regione nel quale si evidenzia che sono aumentati di 40 unità i guariti/dimessi.

Puglia, salgono i contagi: 83 da ieri

Torna a salire leggermente la curva dei contagi da Covid-19 oggi in Puglia: sono 83 rispetto ai 76 di ieri, in presenza di una decisa diminuzione del numero dei test, oggi 2955 mentre ieri erano stati 3764. Per fortuna non ci sono stati decessi come da tre giorni a questa parte. È quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Degli 83 nuovi casi positivi, 56 riguardano la provincia di Bari, 3 la provincia Bat, 2 la provincia di Brindisi, 14 la provincia di Foggia, 6 la provincia di Lecce, 3 la provincia di Taranto. In tutto i decessi rimangono 570. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 349.719 test. Sono 4.201 i pazienti guariti (+ 3 rispetto a ieri) e 1.678 i casi attualmente positivi (+79), dei quali 204 ricoverati (+7) e 1474 a domicilio (+72). Degli attualmente positivi lo 0,5% si trova ricoverato in terapia intensiva e l'11,6% negli altri reparti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.449, così suddivisi: 2.439 nella provincia di Bari; 518 nella provincia di Bat; 741 nella provincia di Brindisi; 1.523 nella provincia di Foggia; 722 nella provincia di Lecce; 453 nella provincia di Taranto; 52 attribuiti a residenti fuori regione; 1 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Sardegna, 33 nuovi casi

Sono 2.874 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 33 nuovi casi, 21 rilevati attraverso attività di screening e 12 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 140 . In totale sono stati eseguiti 158.080 tamponi, con un incremento di 1.252 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 80 i pazienti ricoverati in ospedale (+18 rispetto al dato di ieri), mentre è invariato il numero dei pazienti (14) attualmente in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.310. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.323 (+8) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.874 casi positivi complessivamente accertati, 478 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 288 nel Sud Sardegna, 150 a Oristano, 250 (+8) a Nuoro, 1.708 (+20) a Sassari.



Toscana, 91 nuovi casi

In Toscana sono 13.114 i casi di positività al Coronavirus, 91 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.506 (72,5% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 630.201, 6.737 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.459, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 97 (5 in più rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo, oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 86 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 91 casi odierni è di 44 anni (il 20% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 32% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 79% è risultato asintomatico, il 13% pauci-sintomatico.

