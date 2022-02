Covid, bollettino oggi 17 febbraio 2022: 57.890 casi e 320 morti, tasso di positività al 10,8%

Covid, il bollettino di oggi 17 febbraio 2022. Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.749. Le vittime sono invece 320 (ieri quando erano state 278). Delle 320 vittime registrate nelle ultime 24 ore, 55 fanno riferimento ai giorni passati. Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri. Sono 538.131 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 10,7%. È quanto emerge dai del ministero della Salute sulla situazione del contagio da coronavirus.

APPROFONDIMENTI RICERCA Covid, perché alcuni bambini sviluppano la sindrome... LA PANDEMIA Contagi Covid, mappa Ecdc: l'Europa resta in rosso scuro.... LA MAPPA Omicron, emergenza «sotto controllo»: dalle mascherine ai...

Lazio

«Oggi nel Lazio su 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156), sono 29 i decessi (+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale. Si ricorda l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione». È quanto afferma l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. «Superata quota 13 milioni e 100 mila vaccini complessivi, superate le 3,7 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 143 mila i bambini con prima dose pari al 38%», aggiunge l'assessore.

Lombardia

Con 79.057 tamponi effettuati è di 6.116 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in lieve crescita al 7,7% (ieri era al 7,5%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-4, 158) che nei reparti (-107, 1.649). Sono 51 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.178. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.823 casi (di cui 743 in città), a Bergamo 457, a Brescia 810, a Como 478, a Cremona 233, a Lecco 189, a Lodi 130, a Mantova 333, a Monza e Brianza 467, a Pavia 361, a Sondrio 90 e a Varese 515.

IL BOLLETTINO IN PDF

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.059 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.458 a test antigenico), pari al 6,8% di 44.662 tamponi eseguiti, di cui 38.267 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 959.967, di cui 78.677 Alessandria, 43.997 Asti, 37.207 Biella, 129.421 Cuneo, 73.066 Novara, 509.726 Torino, 34.091 Vercelli, 34.178 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.689 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.915 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 56 (-10 rispetto a ieri) I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.414 (-63 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 57.675 I tamponi diagnostici finora processati sono 15.265.634 (+ 44.662 rispetto a ieri).

Emilia-Romagna

Prosegue il calo dei ricoveri in Emilia-Romagna, ma il conto dei morti è sempre molto preoccupante: nelle ultime 24 ore, infatti, sono state registrate 37 vittime, di età compresa fra i 61 e i 92 anni. I nuovi positivi sono 3.475, individuati sulla base di oltre 27mila tamponi. I casi positivi scendono a 64.415, il 97,1% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 102 ricoverati (tre in meno di ieri) 53 dei quali non vaccinati. Negli altri reparti Covid, invece, i degenti scendono a 1.837 (-93). (ANSA).

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 49 nuovi casi di Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus da inizio emergenza ad oggi a 30.977. I positivi attuali sono 1746 di cui 1709 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 28.715, in aumento di 93 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è di 126.917 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 459.257. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio epidemie ad oggi sono 516.

Abruzzo

Sono 1728 (di età compresa tra 3 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 249775. Dei positivi odierni, 951 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi (di età compresa tra 55 e 84 anni, 3 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo, mentre 5 casi sono risalenti ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 2905. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 156302 dimessi/guariti (+757 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 90568 (+959 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 46609 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 2.069 ulteriori casi confermati di positività al covid (di cui 1689 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12377 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 ( -3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 387 ( -10 ). 36023 sono i casi di isolamento domiciliare ( +439). Si registrano 5 decessi: un uomo di 63 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una di donna di 86 e un uomo di 93, residenti nella provincia di Sassari.

Puglia

Oggi in Puglia si sono registrati 4.366 nuovi casi di contagio da Covid-19 su 27.871 test giornalieri (positività 15,6%). Nel bollettino odierno è indicato un totale di 30 decessi, ma solo 11 sono relativi alle ultime 24 ore, mentre i restanti 19 si riferiscono ai giorni precedenti. I nuovi casi sono così ripartiti per territorio: in provincia di Bari, 1.173; in provincia di Bat, 322; in provincia di Brindisi, 367; in provincia di Foggia: 804; in provincia di Lecce, 1.112; in provincia di Taranto, 538; residenti fuori regione, 26; persone per cui la provincia è in corso di definizione, 24. Delle 91.232 persone attualmente positive, 723 sono ricoverate in area non critica (ieri 727) e 66 in terapia intensiva (ieri 64).

Veneto

Sono 5.880 i nuovi casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore e 18 decessi. È quanto emerge dal bollettino della regione aggiornato sull'emergenza. I casi attualmente positivi sono 83265. In calo i ricoveri: -59 pazienti attualmente positivi in area non critica e -2 pazienti attualmente positivi in terapia intensiva. Sono 17 i decessi negli ospedali per acuti mentre un decesso è avvenuto negli ospedali di comunità.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Fvg su 6.381 tamponi molecolari sono stati rilevati 434 nuovi contagi (6,80%). Sono inoltre 10.067 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 843 casi (8,37%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 23, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti che calano a 368. Lo ha comunicato il vice governatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La fascia di popolazione più colpita è 40-49 anni (18,40%); oggi si registrano 9 decessi, di persone di età compresa tra 65 e 103 anni.

Basilicata

In Basilicata sono 651 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.833 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano 3 decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Bernalda, Filiano e Policoro. Sono state registrate 653 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+2) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 47 nell'ospedale di Potenza; 48 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800. La tendenza delle nuove positività è in calo rispetto alla settimana precedente.

Toscana

Sono 3.691, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 20 decessi: 14 uomini e 6 donne con un'età media di 79,1 anni. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 827.960 i contagi e 8.739 i deceduti. Continua il calo dei ricoveri, che oggi sono 1.089 (-28), di cui 70 in terapia intensiva (+1). Gli attualmente positivi sono 58.035, -5,4% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 761.186 (91,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.296 tamponi molecolari e 24.025 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,8% è risultato positivo. Sono invece 6.725 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 54,9% è risultato positivo. Dei 3.691 nuovi positivi il 30% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, e il 4% ha 80 anni o più.