​Covid, Draghi: servono test di massa, il vaccino eliminerà le incertezze

Parla Mario Draghi. «Per rilanciare l'economia finché non sarà trovato un vaccino, servono test di massa e poi il tracciamento può essere fatto in seguito a tutti questi test». Lo ha detto l'ex presidente della Bce, Draghi, sottolineando che «queste due procedure devono diventare normali e quindi essere attuate tutti i giorni e in tutto il mondo».

Ultimo aggiornamento: 19:59

