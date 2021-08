Cocaina e coltello in auto, sostanza da taglio in casa: giovane denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno denunciato per possesso di arma da taglio e detenzione di stupefacenti un ragazzo di 23 anni. Nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di 3 involucri co 2 grammi di cocaina, una somma in contante di 120 euro e un coltello a serramanico con lama di 6 centimetri. Durante la successiva perquisizione domiciliare ritrovati 11,80 grammi di sostanza da taglio tipo mannite e un bilancino elettronico di precisione. La sostanza e il materiale sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo in quanto il conducentenon aveva mai conseguito la patente.

APPROFONDIMENTI LATINA Cocaina e non solo, uomo arrestato dai carabinieri per spaccio di...