Il vice capo della polizia Rizzi: «Con la pandemia calati gli omicidi ma non i femminicidi»

In Italia con la pandemia c'è stato «un calo degli omicidi ma il numero delle donne ucciso è rimasto lo stesso. Sono invece in crescita i reati di traffico e combustione illecita di rifiuti legato alla maggiore permanenza in casa degli italiani durante la pandemia. E i reati commessi on line». A disegnare il quadro di come è cambiato anche il quadro dei reati commessi nell'era Covid è stato il prefetto Vittorio Rizzi, vice capo della polizia e direttore della Direzione centrale della polizia criminale davanti alla Commissione parlamentare antimafia, secondo cui tra gli scenari meritano attenzione ci sono le «dinamiche del dark web» .

17:26

