Bimba di 18 mesi gioca sul pavimento, la porta cade all'improvviso e le schiaccia la gamba

Martedì 8 Maggio 2018, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSOLENTE - Per un grave infortunio domestico da sabato unaè ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. La bimba è rimastada una porta di casa, caduta all’improvviso per cause in corso di accertamento.L’incidente si è verificato poco dopo le 11 del 5 maggio: la bimba stava giocando sul pavimento e il papà era a pochi metri,. All’improvviso la porta dell’abitazione è uscita dallo stipite ed èche si è messa a piangere disperata. I genitori hanno trasportato la figlia al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano. I sanitari hanno riscontrato nella bimba una frattura al femore e disposto il trasferimento al San Bortolo di Vicenza, dove è statae trasferita in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva.