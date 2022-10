“I girasoli” di Van Gogh imbrattati dagli attivisti: liquido contro l'opera alla National Gallery di Londra

Il giallo dorato dei “Girasoli” soffocato da un arancione acceso che scende sul quadro come un manto. La famosa opera di Van Gogh è stata l'ultima vittima degli attivisti pro ambiente. Sono già molti gli attacchi. Erano già stati colpiti infatti: “La Primavera” di Botticelli agli Uffizi a Firenze, una statua di Boccioni a Milano, un dipinto di Horatio McCulloch a Glasgow, un altro quadro di Van Gogh al Courtauld Institute of Art di Londra, un dipinto di Turner a Manchester e tanti altri.

Entrano nei musei e lanciano liquidi contro i quadri con vernici o altre sostanze, spesso si attaccano con la colla alle opere d'arte: questo è ciò che i militanti ecologisti impegnati nella campagna di protesta anti-petrolio “Just Stop Oil” stanno facendo per sensibilizzare sull'emergenza climatica.

Il liquido che hanno lanciato sui “Girasoli”, oggi alla National Gallery di Londra, sarebbe una zuppa. Lo riportano i media britannici, diffondendo anche un video del raid.

La campagna “Just Stop Oil”, lanciata contro i passi indietro nella politica sull'emergenza climatica imputati al governo Tory di Liz Truss, è in corso nel Regno Unito da diversi giorni con azioni mordi e fuggi contro luoghi e trasporti pubblici da parte di drappelli di attivisti radicali. Il motivo delle loro azioni e la domanda che questi giovani si pongono è: «L'arte vale di più della vita? Più del cibo? Più della giustizia?»

Le immagini del blitz alla National Gallery mostrano due giovanissime militanti in azione: entrate entrambe nel museo con indosso t-shirt bianche con la scritta “Just Stop Oil”, fermiamo il petrolio ora, per lanciare poi il contenuto di due lattine di zuppa di pomodoro o di legumi contro il quadro di Van Gogh. E incollarsi quindi al muro con una mano ciascuna, sotto l'opera imbrattata, in modo da farsi riprendere sorridenti, con le confezioni di ministra aperte rette nell'altra mano.

I Girasoli della National Gallery sono una delle cinque versioni dello stesso tema dipinte dal grande artista olandese e la tela londinese ha un valore stimato di 80 milioni di euro.