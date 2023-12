Giulia Cecchettin, la sorella Elena si tatua sul braccio un suo disegno: «Ti ho visto scomparire, resta solo il tuo fantasma»

Elena Cecchettin rende omaggio alla sorella Giulia Cecchettin, tatuandosi un suo disegno su un braccio. Lo testimonia una storia pubblicata oggi, 2 dicembre, sul suo profilo Instagram.

Il tatuaggio

Un piccolo orsetto, uno dei personaggi delle tante illustrazioni che Giulia Cecchettin amava realizzare, resterà impresso per sempre sulla pelle della sorella Elena. La fotografia con il tatuaggio è accompagnata dal testo della canzone «Little Talks», del complesso Of Monsters And Men: «Te ne sei andata via. Ti ho visto scomparire. Tutto ciò che resta è un tuo fantasma. Ora siamo divise, dilaniate, non c'è niente che possiamo fare».

La passione per il disegno

Giulia, che doveva laurearsi in Ingegneria biomedica pochi giorni prima di essere uccisa, aveva iniziato da poco a frequentare a Reggio Emilia anche la scuola di illustrazione e fumetto proprio per coltivare la sua passione per il disegno.

Il messaggio della famiglia

I funerali di Giulia si terranno martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina di Padova.